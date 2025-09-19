«В этом есть положительный момент»

Россия и Белоруссия официально завершили учения «Запад-2025». Как сообщило Министерство обороны РФ, подразделения вооруженных сил возвращаются в места постоянной дислокации. По информации белорусской стороны, в ходе маневров производилось развертывание ракетного подвижного комплекса «Орешник». Страны НАТО выражали по этому поводу серьезную обеспокоенность, опасаясь серьезных осложнений. Политический обозреватель “Ъ FM” Дитрий Дризе считает главным итогом этого действа нарушение китайского экспорта в Европу.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Учения «Запад-2025» завершились. Согласно официально информации, цель маневров — отработка мер по безопасности союзного государства на фоне нарастающей военной активности и милитаризации Германии, Польши и ряда других европейских государств. В военные подробности вникать не будем. Остановимся на политических последствиях.

Дело в том, что соседние страны задолго до начала действа выражали очень сильную обеспокоенность. Опасались они, что «Запад-2025» — это прелюдия к вторжению или масштабной провокации России и Белоруссии против Европейского союза. Активно обсуждались испытания «Орешника» и иных разрушительных вооружений. Именно с этим связана упомянутая выше военная активность и милитаризация соседних стран.

К слову, вопрос об эффективности этой самой милитаризации достаточно спорный.

Как известно, недавно в Польшу прилетели неизвестные дроны в количестве 19 штук. Варшава считает их российскими, Москва обвинения отвергает. Как бы то ни было, в результате противодействия налету был сделан вывод, что силы НАТО, несмотря на современное вооружение и военные приготовления, оказались к этому не готовы. Из 19 сбили лишь четыре. Один попал в жилой дом, позже выяснилось, что, похоже, это был не беспилотник, а ракета-перехватчик. Расследование продолжается.

Учения завершились, но ничего страшного, кажется, все-таки не случилось. Хотя обстановку в Восточной Европе очень сложно назвать стабильной. Между тем среди главных политических последствий учений «Запад-2025» можно выделить решение польских властей закрыть границу с Белоруссией. Собственно, маневры были лишь формальным поводом. Варшава обвиняет Минск в гибридных атаках и периодических провокациях. В частности, посредством потоков мигрантов, которые время от времени штурмуют КПП, пытаясь прорваться в Евросоюз. Пока все это не прекратится, граница будет закрытой — таковы условия польской стороны.

В результате очень сильно пострадал Китай — транзит его грузов в ЕС оказался заблокированным. При том, что этот маршрут вписан в амбициозный проект «Пояс и путь», который, кроме экономического, имеет еще и имиджево-политическое значение для КНР. В Польше побывал министр иностранных дел Китая Ван И, однако вопрос, похоже, так и не решен. К учениям все это имеет весьма косвенное отношение, но характеризует общую обстановку.

Любой повод, даже самый малый, чреват серьезными последствиями. То, что маневры прошли буднично и без каких-либо нештатных ситуаций, — весьма положительный момент. При этом нельзя исключать, на уровне предположения, что Пекин все-таки провел соответствующую работу со своими друзьями и стратегическими партнерами. Во всем этом есть положительный момент, а именно — бизнес-составляющая. Это тот самый фактор, который может поспособствовать снижению уровня международной напряженности.

Между тем Европа продолжает вооружаться, а российская угроза стала политическим трендом. Вот и 19-й пакет санкций уже на подходе. К слову, НАТО тоже проводит свои двухнедельные учения в Эстонии под названием «Молния», цель — отработка оперативной реакции союзников на вторжение условного противника.

Дмитрий Дризе