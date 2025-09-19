В Татарстане на 16% увеличилось количество сделок на вторичном рынке жилья

В августе в Татарстане зарегистрировано 15,8 тыс. договоров купли-продажи. Это на 16% больше, чем в июле, когда было оформлено 13,6 тыс. сделок, сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана.

Рост количества регистраций затронул практически все категории недвижимости. Продажи квартир в республике увеличились на 15% по сравнению с прошлым месяцем. Число сделок с частными домами выросло на 8%, а с земельными участками — на 19%.

Всего за восемь месяцев этого года в Татарстане заключено около 99 тыс. договоров купли-продажи. В ведомстве отмечают, что рынок недвижимости стабильно растет уже третье лето подряд.

Среди основных причин вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев называет снижение ипотечных ставок, что вернуло на рынок часть покупателей, откладывавших решение жилищного вопроса, а также стремление граждан вложить средства в недвижимость после окончания высокодоходных депозитов. По прогнозам, положительная динамика спроса сохранится и в ближайшие месяцы.

Анна Кайдалова