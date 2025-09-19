Курский суд не стал возвращать прокуратуре дело о хищениях на линиях обороны

Ленинский райсуд Курска отказался вернуть прокурору дело о кражах при строительстве оборонительных рубежей на границе с Украиной. Адвокаты утверждали, что в материалах есть препятствия для рассмотрения дела, сообщила объединенная пресс-служба курских судов.

Речь идет о деле, где подсудимыми выступают бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов и Игорь Грабин, а также предприниматель Андрей Воловиков. Их обвиняют в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии МВД, бывшие руководители корпорации заключали договоры на возведение защитных сооружений на границе с Украиной, которые затем не исполнялись, а выделенные средства расхищались. Ущерб по делу составляет 152 млн руб. Параллельно МВД расследует дело о растрате в отношении бывшего губернатора Алексея Смирнова и его экс-заместителя Алексея Дедова.

Все подсудимые содержатся под стражей. Ленинский райсуд Курска продлил меру пресечения. Первое судебное заседание назначено на 25 сентября.

Сергей Толмачев, Воронеж