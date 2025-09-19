Десерт от модельера Дмитрия Логинова в ресторане Savva

Дизайнер Дмитрий Логинов в коллаборации с шеф-кондитером ресторана Savva Артемом Грачевым и бренд-шефом Андреем Шмаковым создали авторский десерт «Силуэт». Облик десерта вдохновлен культовым женским смокингом из коллекции Логинова: четкие линии, элегантность и баланс силы и хрупкости. Вкус белого бельгийского шоколада с добавлением желе на основе коньяка и шоколадного бисквита дополняет малиновый соус с нотами чая каркаде. Финальный аккорд — облако коньячного аромата, которое превращает подачу в завораживающий ритуал. Гости смогут попробовать произведение высокой кухни и дизайнерского вдохновения в Savva до 15 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран