В Энергодаре два человека пострадали из-за удара ВСУ по АЗС

Вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по заправке в Энергодаре, городе-спутнике Запорожской АЭС. В результате пострадали два человека. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

Раненым уже оказана медицинская помощь. При ударе повреждено несколько автомобилей, на месте работают оперативные службы. По словам господина Пухова, обстановка в городе находится под контролем. Он призвал жителей избегать района происшествия.

В последний раз ВСУ атаковали Энергодар 17 сентября. Тогда мэр города сообщил о повреждении здания университета.