ФМБА: регистр доноров костного мозга почти увеличился до 500 тыс. человек

В России за три года более чем в четыре раза выросла численность доноров костного мозга в федеральном регистре (РДКМ), сообщил замруководителя ФМБА Игорь Борисевич. По его словам, которые приводит «РИА Новости», численность доноров удалось увеличить почти до 500 тыс. человек благодаря «напряженной работе» агентства и учреждений Службы крови.

Господин Борисевич также сообщил, что с июня 2024 года до 75% увеличилась доля пациентов, которым удается найти совместимого донора из регистров. Ранее показатель составлял 50%.

1 сентября 2022 года данные всех локальных регистров были объединены и включены в федеральный РДКМ. Чтобы каждый пациент нашел своего донора, в регистре должно быть не менее 500 тыс. доноров. В 2019 году ФМБА предполагало, что регистр надо увеличить до 500 тыс. участников к 2030 году. Но уже в апреле в агентстве сообщили об увеличении числа доноров до 450 тыс.

Полина Мотызлевская