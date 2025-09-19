При строительстве очистных в Пошехонье выявили антиконкурентное соглашение

Ярославское межрегиональное УФАС нашло нарушение закона о защите конкуренции в действиях администрации Пошехонья, ООО НПФ «Экосервис» и ГКУ ЯО «Единая служба заказчика» при строительстве очистных сооружений. Об этом сообщили в ведомстве.

Станция подготовки воды в Пошехонье строилась в рамках федеральной программы «Чистая вода». Стоимость работ — 74 млн руб.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как считает антимонопольный орган, администрация городского поселения и «Экосервис» заключили и реализовали антиконкурентное соглашение: компания обязалась на безвозмездной основе подготовить ПСД для строительства станции водоподготовки, включив в нее оборудование и материалы собственного производства, а администрация — обеспечить прохождение экспертизы и представить проект для включения в программу.

Документация для торгов по поиску подрядчика включала требования о невозможности использования аналогичного оборудования, что, по мнению ФАС, говорило об ограничении конкуренции. Заказчиком строительства выступала «Единая служба заказчика».

«Включение обществом в проектную документацию на строительство станции оборудования собственного производства обусловлено не объективной необходимостью, а намерением гарантированно, по причине имеющегося соглашения, реализовать данное оборудование в будущем и получить доход»,— объяснили в пресс-службе УФАС.

УФАС решило, что все три стороны нарушили ч. 1 ст. 16 Закона о защите конкуренции (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения или согласованные действия). С решением не согласились коммерческая организация и администрация и обратились в арбитражный суд — там решение антимонопольного органа признали законным. К аналогичным выводам пришла и апелляционная инстанция.

«За нарушение антимонопольного законодательства виновные должностные лица были привлечены к административной ответственности, а на ООО НПФ "Экосервис" был наложен оборотный штраф в размере 766 483, 75 руб.»,— сообщили в УФАС.

Алла Чижова