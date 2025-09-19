Четверых жителей Калуги задержали за взыскание «штрафов» с участника СВО

Четверо жителей Калуги задержаны за попытку вымогательства у участника СВО. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

Подозреваемые предоставляли услуги аренды автомобилей, и к ним обратился приехавший в Калугу в отпуск участник СВО. По версии следствия, клиента позднее обвинили в поломке арендованного автомобиля, а также в получении штрафов. Он захотел разбираться с претензией в судебном порядке, но оппоненты перешли на угрозы и оскорбления и потребовали отдать 40 тыс. руб.

«Все четверо были задержаны сотрудниками УФСБ ... вместе с коллегами из УМВД и Росгвардии», — сообщил собеседник агентства. По его словам, следствие выясняет, кто еще мог стать жертвой задержанных «бизнесменов».