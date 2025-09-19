Татарстан получит 34,1 млн рублей на расчистку реки Мелекески

Правительство России выделило Татарстану дополнительные 34,1 млн руб. на экологическое оздоровление реки Мелекески в Набережных Челнах. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Протяженность реки в Набережных Челнах составляет 7,5 км, из которых благоустроить планируется 4,6 км в центральной части города. Первый участок длиной 1,5 км был расчищен в 2022 году. На 2025–2027 годы запланирована расчистка второго отрезка протяженностью 3,1 км. Стоимость этих работ оценивается в 314 млн руб.

«Выделение опережающего финансирования поможет ускорить выполнение работ по расчистке реки», — отметил министр экологии Татарстана Александр Шадриков.

Кроме Татарстана, средства на расчистку рек получат Владимирская область — 39,1 млн руб. на реку Колпь и Чеченская Республика — 62,9 млн руб. на реку Ачху. Общая сумма дополнительного финансирования составляет свыше 135 млн руб.

Опережающее финансирование предоставлено в рамках федерального проекта «Вода России», входящего в состав национального проекта «Экологическое благополучие». Проект объединил направления прежних проектов «Оздоровление Волги» и «Сохранение уникальных водных объектов».

Анна Кайдалова