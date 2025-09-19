Ваня Дмитриенко, «Перемотка» и «Добрый человек из Сезуана»

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать Ваню Дмитриенко, «Перемотка» и сходить на фестиваль «Вечно молодой». В музеях — увидеть экспозицию черно-белых снимков 1980-1991 годов и посетить экскурсию о положении женщин в XX веке. В кино — увидеть фильм «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса и видеоверсию постановки Юрия Бутусова «Добрый человек из Сезуана». В театрах — посмотреть спектакли «Как папа медвежонка бросил курить, мама побрилась налысо, а сам он валял дурака», «Собака бывает кусачей» и «Моноскоп. Светлые души». А лекторы расскажут о том, как Франсуа Трюффо находил поэзию в повседневности и как панки стали заметным движением в эпоху перестройки. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Ваня Дмитриенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Концерты

В МТС Live Hall в Екатеринбурге 20 сентября выступит Ваня Дмитриенко, который известен песнями «Настоящая», «Венера-Юпитер», «Дыши», «Вишневый» и «Цветаева». Билеты — от 3,5 тыс. руб. до 7 тыс. руб.

В Музее андеграунда 20 сентября пройдет фестиваль «Вечно молодой», где выступать NTTRL, Kovyazin D, Ildar Iksanov, Symbol. Помимо этого, можно будет услышать выступления уральских музыкантов, сеты на виниле и кассетах от местных коллекционеров, выступления локальных диджейских объединений. Вход бесплатный, но необходимо подписаться на соцсети организаторов.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 21 сентября пройдет концерт «Музыка в музее. Миры музыкального модерна». Мероприятие посвящено выдающимся модернистам XX века: Морису Равелю и Сергею Прокофьеву. За роялем — Андрей Мерзлов. Билеты стоят 1,5 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В галерее «Синара Арт» 23 сентября пройдет концерт «Музыкальная гостиная Серебряного века. Романсы от Москвы до Парижа», где воссоздадут атмосферу дореволюционных салонов в России и Франции. В программе романсы Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и Клода Дебюсси на русском и французском языках. Вход — от 1,2 до 1,6 тыс. руб.

В концерт-холле «Свобода» выступит группа «Перемотка». Екатеринбургские инди-исполнители известны песнями «Встречная», «Супермарио», «Старое кино» и другими. Билеты — от 2,2 тыс. руб. до 3,5 тыс. руб.

В Музее истории Екатеринбурга 25 сентября пройдет концерт «Славься сим Екатерина или отблески галантного века», на котором можно услышать произведения времени правления Екатерины II, в том числе народные темы и отрывки из опер. Билеты — 1 тыс. руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки и экскурсии

В Нижнетагильском муниципальном музее искусств работает персональная выставка Игоря Толкачева «Типажи. Характеры. Аллюзии». На экспозиции представлены 48 произведений, которые демонстрируют авторское переосмысление явлений культуры и искусства. Билеты в музей — 200 руб., льготные — 150 руб.

В Музее истории Екатеринбурга работает выставка «Меланхолия. Фотохроника 1980-1991 гг.». Идея этого проекта в том, чтобы более детально и подробно изучить коллекцию фотографий. Общее минорное настроение выставки усиливается черно-белым цветом снимков, на экспозиции представлены работы как фотожурналистов, так и «вольных художников».

В Ельцин-центре 20 сентября пройдет экскурсия «НЕженский ХХ век», на которой с посетителями обсудят, как менялось положение женщины в обществе в течение XX века. Роль женщин прослеживается на фотографиях и плакатах, в медиапрограммах и в главных исторических сюжетах, о которых расскажет научный сотрудник музея Бориса Ельцина Ксения Паклина. Стоимость — 450 руб.

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» 21 сентября пройдет заключительная экскурсия по выставке «Золотой век искусства Фландрии», которая знакомит с художественной жизнью Антверпена периода его наивысшего расцвета. Билеты — 400 руб. обычные и 200 руб. льготные.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

В Центре современной драматургии (ЦСД) 20 сентября покажут спектакль «Как папа медвежонка бросил курить, мама побрилась налысо, а сам он валял дурака» — постановка «для тех, кто вырос, но не до конца уверен, что это действительно произошло». Это история о свободе быть собой и взрослении. Билеты — 1,1 тыс. руб.

В Коляда-театре 21 сентября покажут спектакль-премьеру сезона «Собака бывает кусачей». Это история о сказочном лесу, в котором компания зверей собирается наказать старого льва за то, что он начал обижать лесных обитателей. Стоимость билетов — 600 руб.

В Ельцин-центре 22 сентября покажут спектакль «Моноскоп. Светлые души» в постановке Сергея Юсупова по рассказам Василия Шукшина «Крепкий мужик», «Упорный», «Миль пардон, мадам!». Авторский инструмент «моноскопа» позволяет увидеть мелкие трещины на поступках и рассмотреть их причины. Билеты — 700 руб.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

В кинозале Ельцин-центра с 20 сентября стартуют показы фильма «Тогда. Сейчас. Потом» Роберта Земекиса на английском языке с субтитрами. В картине обычный дом, расположенный в Новой Англии, рассказывает историю не только одной семьи, но и сотен других семей, живших в то же время. Билеты стоят 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 21 сентября покажут видеоверсию спектакля Юрия Бутусова в Московском драматическом театре «Добрый человек из Сезуана». Спектакль по культовой пьесе Бертольда Брехта о добре и зле показывает историю героини, которая пытается остаться добрым человеком в озлобленном мире. Билеты — 500 руб.

Лекции

В Музее андеграунда 23 сентября пройдет лекция «Франсуа Трюффо: хроники взросления и любви» философа Максима Витушко. Он расскажет об одном из ключевых режиссеров «французской новой волны» и о том, как он своим кино превращает повседневность в поэзию. После лекции посетители посмотрят и обсудят фильм «Жюль и Джим». Билеты — 400 руб. полный и 200 руб. льготный.

В Доме качки 24 сентября пройдет встреча с этнологом и историком Вячеславом Печняко «Что ели-пили в Екатеринбурге 200 лет назад?». Посетители узнают об истории медоварения и пивоварения на Урале, продегустируют мед и уральские «мокрые пирожки», научатся готовить ставленый мед. Билеты — 1,2 тыс.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В креативном кластере Л52 24 сентября пройдет лекция «Бутан: монахи и счастье». Впечатлениями и историями об этой загадочной стране, где сплелись буддизм и европейские традиции, поделится Артем Коробкин. Вход — 400 руб.

В Музее андеграунда 24 сентября пройдет лекция «Модульные синтезаторы. Хайп нового времени или хорошо забытое старое», которую проведет Евгений Кормильцев. Посетители узнают об истории модульных синтезаторов, их использовании в музыке и редких необычных моделях. Билет — 400 руб.

В Ельцин-центре 26 сентября пройдет лекция «Панк-перестройка: от изгоев до героев». Миша Бастер расскажет о том, как панки из маргинального явления в СССР стали в эпоху перестройки заметным культурным феноменом. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Подготовила Анна Капустина