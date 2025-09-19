РКН: цифровым суверенитетом обладают лишь несколько стран

Глава Роскомнадзора (РКН) Андрей Липов сказал, что ядерным оружием обладает большее количество стран, чем полноценным цифровым суверенитетом. По его словам, достичь его способны только Россия, США и Китай.

«Важнейшие элементы цифрового суверенитета у нас есть. Это в первую очередь российские поисковик, соцсети, магазин приложений, видеоплатформы и мессенджер. Они дают нам информационную независимость»,— сказал руководитель РКН в интервью «Известиям».

Андрей Липов также добавил, что важнейший признак цифрового суверенитета – способность национальной цифровой системы работать эффективно «при внешних попытках отключить страну от зарубежного интернета».