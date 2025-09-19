Наше дело куриное

Нижегородская область обеспечивает себя куриным мясом на 63%. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных Олег Григорьев. По его словам, в регионе работают семь птицефабрик, пять из которых яичного направления (Дивеевская, Выксунская, Сеймовская, Кудьминская и Бутурлинская). Птицу на мясо выращивают Павловская и Линдовская птицефабрики и фермерские хозяйства.

В 2024 году птицефабрики и фермеры выпустили 90 тыс. т мяса птицы, из них 74% пришлось на долю Павловской птицефабрики (входит в ГК «Русское поле»). Господин Григорьев уточнил, что Линдовская птицефабрика, больше работающая на покупателей Московской области, переживает не лучшие времена. Власти надеются, что она будет «реанимирована» за счет новых потенциальных инвесторов. Завозится в регион около 72 тыс. т мяса птицы. Поставки идут из Татарстана, Мордовии, Марий Эл, Кировской и Челябинской областей.

По прогнозам, в 2025 году общий объем производства мяса птицы увеличится до 95 тыс. т.

В ближайшие годы нижегородские аграрии намерены приступить к строительству дополнительных птичников в Выксе, Павловском и Вачском районах. Летом ГК «Русское полке» завершила создание площадки для содержания бройлеров «Верхополье» в Павловском районе, которая дополнительно даст 16,5 тыс. т мяса птицы в год. Совместно с фермерами компания также реализовала проекты по производству 2 тыс. т мяса птицы премиального качества.

Производство яйца в Нижегородской области составляет 1,28 млрд шт. в год. По словам Олега Григорьева, из-за падения цен на птицефабрики яичного направления работают на грани рентабельности : «Текущие цены позволяют работать, но не накапливать капитал для модернизации и реконструкции производств. Это является одним из основных тормозящих факторов в инвестиционной деятельности».

Анастасия Титова