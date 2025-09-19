Работникам «Татфлота» выплатили задолженность по зарплате на 2,6 млн рублей

В Татарстане по требованию транспортной прокуратуры сотрудникам АО «Судоходная компания „Татфлот“» погасили задолженность по зарплате в размере более 2,6 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Проверка выявила, что организация нарушила сроки выплат при увольнении и отпускных начислений. В результате 50 работников недополучили положенные им средства.

Транспортный прокурор внес представление руководителю компании и возбудил в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за невыплату зарплаты лицом, ранее наказанным за аналогичное правонарушение.

После вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками полностью погасили.

Анна Кайдалова