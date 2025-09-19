В Удмуртии нетрезвый водитель—подросток влетел в кювет, уходя от экипажа ДПС

В Удмуртии задержали нетрезвого 16-летнего подростка, который влетел на автомобиле в кювет, пытаясь скрыться от экипажа ДПС. Об этом пишет «МВД Медиа».

Ночью в один из дней сентября инспекторы заметили автомобиль «ВАЗ-2106», который «вилял из стороны в сторону». После подачи сигнала об остановке несовершеннолетний увеличил скорость и попытался скрыться.

«Уходя от погони на автодороге Нылга—Вавож, нарушитель не справился с управлением и съехал в кювет, после чего был задержан полицейскими. Водителем “шестерки” оказался 16-летний юноша, от которого исходил запах алкоголя»,— пишет СМИ. От медосвидетельствования подросток отказался.

На место происшествия вызвали мать нарушителя. По ее словам, ключи от автомобиля находились в свободном доступе, и периодически она разрешала своему сыну ездить на машине.

На несовершеннолетнего составили несколько административных протоколов, в их числе за отказ от прохождении медосвидетельствования и неостановку по требованию сотрудников ДПС (ст. 12.26, ст. 12.25 и ст. 12.37 КоАП). Его мать привлекут за невыполнение родительских обязанностей и передачу управления автомобилем человеку, у которого нет водительских прав (ст. 12.7, ст. 5.35 КоАП). Автомобиль помещен на спецстоянку.