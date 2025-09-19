Жителя Дагестана осудили за нарушение административных ограничений

В Ногайском районном суде Дагестана вынесли приговор жителю Южно-Сухокумска, обвиняемого в неоднократном несоблюдении установленных судом административных ограничений и совершением административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов суда, неоднократно судимый житель Дагестана систематически нарушал наложенные ограничения, продолжая совершать административные правонарушения. Так, ранним утром в состоянии алкогольного опьянения он находился на улицах Южно-Сухокумска, чем нарушил запрет пребывания вне жилого помещения в ночное время, установленный решением Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, и совершил нецензурно выражался в адрес местной жительницы в присутствии прохожих и сотрудников полиции.

Подсудимому назначили наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Константин Соловьев