Тюменский суд присудил семье погибшего моряка теплохода 2,4 млн рублей
Тюменская транспортная прокуратура добилась компенсации для семьи погибшего моториста-рулевого теплохода «Гринда», сообщили в уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Инцидент произошел в октябре 2023 года при швартовке судна на реке Демьянка в Уватском районе Тюменской области. Моторист-рулевой выпал за борт и погиб.
Проверка прокуратуры показала, что работодатель не обеспечил оценку специальных условий труда на рабочем месте и не оформил обязательную страховку члена экипажа на случай вреда жизни и здоровью. По факту несчастного случая организация была признана виновной в нарушении требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ).
Тобольский районный суд Тюменской области взыскал с работодателя по 1 млн руб. в пользу вдовы и несовершеннолетнего сына погибшего, а также 400 тыс. руб. в качестве компенсации убытков, связанных с отсутствием страхования экипажа. Исполнение судебного решения контролируется прокуратурой.