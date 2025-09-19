Грудное молоко, вкусовые предпочтения ящериц, зеброкоровы и пьяные летучие мыши

Основной темой Шнобелевской премии в этом году стали открытия, связанные с пищеварением. Церемония вручения наград прошла в Гарварде. Победителями, в частности, стали авторы исследований о грудном молоке, кулинарных вкусах ящериц, рецепте соуса без комочков и о влиянии алкоголя на способность говорить по-английски. Одним из самых заметных экспериментов стал опыт японских ученых: они раскрасили корову под зебру и выяснили, как это влияет на надои.

Подробнее о некоторых открытиях — в справке “Ъ FM”:

«За вклад в дело мира» Шнобелевскую премию получила группа немецких ученых, которая выяснила, что алкоголь помогает бегло говорить на иностранных языках. Открытие было сделано случайно. Как признались авторы, однажды после симпозиума в Вене они с коллегами выпивали и заметили, что с каждой рюмкой им становится все легче говорить на английском. Несмотря на положительный эффект, употреблять алкоголь ученые все-таки не советуют, слишком много негативных последствий. Приз в номинации «Педиатрия» получил ученый из США. Он доказал, что если молодая мать ест чеснок, грудное молоко меняет запах, и младенцы дольше сосут грудь. Эксперименты на ящерицах Agama agama в Того показали, что рептилии предпочитают питаться объедками человеческой еды, а не охотиться. При этом чаще всего ящерицы выбирали пиццу «Четыре сыра», за это авторы исследования получили Шнобелевскую премию в области питания. Награда в категории «Физика» присуждена за исследование соуса для пасты Cacio e Pepe: установлен порог фазового перехода, когда крахмал начинает образовывать комочки. А вот если корову раскрасить под зебру, то ее не будут кусать мухи. Японские ученые, победившие в номинации «Биология», пришли к выводу, что нанесение черно-белых полос может помочь снизить экономические потери фермеров. Так насекомые реже атакуют животных, и они меньше «отмахиваются» хвостом. В результате у коров остается больше времени на выпас, обеспечивается хороший сон, снижается риск травм. Сейчас все это приводит к потерям для животноводства в США в размере больше $2 млрд в год. В материалах исследования отмечается, что полоски могут стать альтернативой пестицидам.

Несмотря на комичность некоторых исследований, представленных на Шнобелевскую премию, часто они всерьез рассматриваются ученым сообществом, а также имеют практическое значение. Например, несколько лет назад лауреаты из Шотландии доказали, что ношение килта благоприятно сказывается на плодовитости мужчин. А правительства африканских стран теперь учитывают данные победителя Шнобеля о методах перевозки носорогов: их иногда перемещают в новые регионы, чтобы воспроизводить популяцию. Выяснилось, что наиболее безболезненно для животных — привязывать их вверх ногами к вертолету. Так снижается вредное воздействие транквилизаторов.

Научный журналист, историк науки Алексей Паевский убежден, что недооценивать работы, представленные на Ig Nobel Prize, не стоит: «Конечно, на Шнобелевской премии бывают откровенно издевательские вещи, но чаще всего премия дается за работы, которые являются вполне нормальными исследованиями, просто они смешные. Например, была работа, которая получила премию по медицине за исследование повреждения черепа при падении на него кокосового ореха. Это серьезная медицинская работа, и народ, мол, ха-ха-ха, смешно, а когда женщина вышла получать приз, сказала: "Вы знаете, конечно, это кажется смешным для европейца или американца, но там, где я работаю, в Африке, это вторая по распространенности травма".

В этом году история с "зеброкоровами" мне очень понравилась. Люди не просто сделали эксперимент, но и показали, что это работает. А еще мне понравился опыт с пьяными летучими мышами, то есть изучение влияния алкоголя на полет летучих мышей. Это на самом деле очень интересная вещь, потому что вообще влияние алкоголя на мозг определяется как негативное, мы плохо работаем, когда выпьем, вопрос: как? Случай с летучими мышами вообще отдельный, потому что у них мозг работает немножко по-другому: у нас есть клетки, которые ориентируют нас в пространстве, у летучих мышей эта история немножко другая, у них "клетки пространства" выстраивают не двумерную карту, а трехмерную. Как алкоголь влияет на эту вещь, очень интересно было посмотреть, и я еще буду это изучать».

Церемония вручения Шнобелевской премии прошла уже в 35-й раз. Ее организатором выступает научно-юмористический журнал AIR. Как записано в уставе Ig Nobel Prize, награда присуждается за научные открытия, которые сначала заставляют нас смеяться, а потом задуматься. Сумма призовых — 10 трлн зимбабвийских долларов. Единственным в истории человеком, который получил награду и от Нобелевского комитета, и от Шнобеля, стал британский физик российского происхождения Андрей Гейм. В 2000 году он получил медальку из фольги за применение магнитов для левитации лягушек. А десять лет спустя настоящую золотую медаль за открытие материала графена — пленки из углерода толщиной в одну молекулу.

Светлана Белова