С начала года в Удмуртию прибыло более 41 тысячи иностранцев

Более 41 тыс. иностранцев прибыло в Удмуртию с начала года, из них «целью обучения задались» 1,7 тыс. граждан, что составляет около 4%. Такую статистику привел руководитель СУ СКР по республике Рустам Тугушев 19 сентября на заседании консультативного и общественного советов следственного управления. Сегодня в вузах региона обучается более 1,5 тыс. студентов из 55 стран.

«Важной задачей является создание условий, позволяющих интегрировать иностранного гражданина в российское окружение, социализировать его с учетом национальных традиций, развить понимание национально-культурных ценностей и повысить уровень знаний российского законодательства»,— сказал генерал-майор юстиции.

На заседании отметили, что успешная интеграция способствует профилактике правонарушений среди иностранцев. По итогам встречи были выработаны рекомендации для заинтересованных ведомств и учреждений.