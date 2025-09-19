Пять участников программы «Время героев» победили на выборах в регионах

Четверо обучающихся по президентской программе «Время героев» и ранее руководившая ею врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк победили на региональных выборах в Единый день голосования. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба программы.

Участник первого потока Евгений Первышов стал главой Тамбовской области (назначен Владимиром Путиным врио в ноябре прошлого года). Госпожа Костюк, в качестве врио руководившая ЕАО также с ноября, возглавила регион.

Участник второго потока программы Станислав Кочев избран депутатом Госсовета Коми, обучающийся первого потока Евгений Вылцан стал депутатом Брянской олдумы. Мандат депутата Тамбовской облдумы получил Константин Кутейников.