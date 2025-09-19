Эльвира Набиуллина в Уфе встретилась с председателем правления Нацбанка Беларуси

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и председатель правления Нацбанка Беларуси Роман Головченко подписали в Уфе Положение о совместной надзорной коллегии, сообщает пресс-служба ЦБ РФ.

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

На заседании Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси, которая проходила в 62-й раз, обсуждалась ситуация на финансовом рынке, прогнозы экономического развития и денежно-кредитной политики двух стран, говорится в пресс-релизе. Кроме того, стороны подняли темы цифровых финансовых активов и цифровых валют.

Межбанковский валютный совет создан в 1999 году для координации деятельности центральных банков соседних государств. Предыдущая встреча совета прошла в мае в Витебске.

Идэль Гумеров