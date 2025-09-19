Минераловодские таможенники пресекли контрабанду сильнодействующих веществ из Индии

Минераловодские таможенники пресекли контрабанду 600 капсул прегабалина из Индии. В отношении заказчика, 44-летнего россиянина, возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ). Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказского таможенного управления.

Установлено, что фигурант дела приобрел вещества на зарубежном сайте. Оплату и отслеживание посылки он осуществлял через мобильное приложение. Мужчину задержали при получении товара в одном из почтовых отделений в Грозном.

Экспертиза подтвердила, что капсулы содержат сильнодействующее вещество общим весом 150 г. Наказание по инкриминируемой статье предполагает максимальное наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.

Всего с начала 2025 года сотрудники таможенного пункта изъяли более 6,5 кг сильнодействующих веществ. За аналогичный период в прошлом году – 3,3 кг.

Константин Соловьев