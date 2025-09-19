КЧР вошла в топ-5 популярных туристических направлений на Новый год

Карачаево-Черкесия вошла в пятерку самых популярных направлений на новогодние праздники, заняв 4% от общего числа бронирований отелей в России, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу сервиса «Яндекс путешествия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Лидером по бронированиям остается Краснодарский край с долей в 25%, второе место занимает Москва и Подмосковье с 15%, на третьем расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область — 14%, Крым — 5%. Спрос на отели и апартаменты с 29 декабря 2025 года по 11 января 2026 года увеличился в 1,4 раза за последние две недели. При этом 82% всех броней пришлось на объекты российского сегмента.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», курорт Архыз в Карачаево-Черкесии с 17 сентября начал принимать карты национальной платежной системы «Мир» для оплаты подъемников. С горнолыжного сезона эти карты можно использовать как многодневные ски-пассы, сообщает пресс-служба курорта.

Станислав Маслаков