Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пермь с рабочим визитом. Об этом сообщает «Ъ». Глава государства встретится с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Президент РФ также планирует посетить «Мотовилихинские заводы», где расположено единственное в стране артиллерийское производство полного цикла.

Ранее в аэропорту Перми приземлился Ил-96-300ПУ с бортовым номером RA-96021. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar. Указанное воздушное судно — четвертый «летающий пункт управления», построенный Воронежским авиазаводом для специального летного отряда «Россия» Управления делами Президента РФ.