Альбому ижевской фолк-группы «Сны Саламандры» присвоили платиновый статус

Альбом «Метаморфозы» (16+) музыкальной группы из Ижевска «Сны Саламандры» (дрим и фолк) получил платиновый статус от лейбла Soyuz-Music, рассказала лидер коллектива Валерия Хорриган изданию «Сусанин».

Исполнитель уточнила, что платиновый статус присваивается за высокие показатели цифровых продаж, а именно в том случае, если альбом прослушали более чем на 2 млн руб. К 10-летию «Снов Саламандры» готовится издание «Метаморфоз» на виниле.

На сегодня количество прослушиваний группы на сервисе «Яндекс Музыка» достигло 432 тыс. На верхней строчке популярных треков из указанного альбома находится композиция под названием «Экзорцизм».