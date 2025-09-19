Непредставительские расходы

В субботу, 13 сентября, стало известно, что губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в рамках программы оптимизации распорядился продать в следующем году с аукциона здание представительства Самарской области в Москве.

Стартовая цена недвижимости составит 2,5 млрд рублей. Полученную сумму якобы планируется направить на строительство школ и других социальных объектов. Средства, вырученные от продажи здания представительства, планируется направить на строительство социальных объектов, в первую очередь, школ.

Трехэтажное здание представительства Самарской области (другое название — департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти) находится на ул. 1-й Квесисской, 12, недалеко от Третьего транспортного кольца и Савеловского вокзала.

По данным публичной кадастровой карты, площадь здания — 2 062 кв. м. Кадастровая стоимость составляет 156,6 млн руб. Удельный показатель кадастровой стоимости — 75 938,68 руб./ кв. м.

Площадь земельного участка составляет 4 307 кв. м. Вид разрешенного использования — под представительство администрации Самарской области при правительстве Российской Федерации. Кадастровая стоимость превышает 122,8 млн руб. Удельный показатель кадастровой стоимости — 28 524,94 руб./кв. м.

О том, что представительство «требует оптимизации», губернатор заявил еще в ноябре прошлого года.

«У нас большое представительство в Москве, достаточно большой штат людей работает. Нужно эти возможности задействовать более активно. Сейчас они как будто бы простаивают, вполне возможно, требуют оптимизации»,— сказал Вячеслав Федорищев на оперативном совещании.

Правительство Самарской области в столице открылось в 1995 году, когда губернатором региона был Константин Титов. Адресом при регистрации был указан пер. Афанасьевский Б., д. 11, офис 13. Около 10 лет назад департамент переехал из здания на в пер. Весковский, 2 на 1-ю Квесисскую, д. 12.

В начале нулевых организацию возглавил Геннадий Гендин. В сентябре 2025 года Таганский суд Москвы приговорил его к шести годам колонии в рамках дела о хищении 3,8 млн руб. у московского Союза адвокатов МЭКА. Заявление о преступлении подал руководитель союза Андрей Костин. Гендин вину не признал. Кроме того, ему предъявлено обвинение в хищении 100 млн руб. у предпринимательницы, которой он якобы пообещал помощь с получением правительственного разрешения на проведение градостроительных работ. По этому делу экс-чиновник также не признал вину. После Геннадия Гендина представительством руководили Анатолий Головатый (2009-2012 гг.) и Игорь Еремин (2012-2017 гг.). В 2017 году организацию возглавил Андрей Когтев, ставший вице-губернатором в период губернаторства Дмитрия Азарова и покинувший пост после того, как главой региона стал Вячеслав Федорищев. В январе этого года чиновник занял пост советника главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Сейчас департаментом по взаимодействию с федеральными органами государственной власти руководит Станислав Федоренко.

Помещение площадью 465 кв. м в здании в пер. Весковский, так же, как и здание на 1-й Квесисской, находится в собственности региона. Офисное помещение уже несколько раз выставлялось на торги с начальной ценой 185 млн руб., но пока покупателей не нашлось.

Планы самарских властей продать здание представительства региона раскритиковал депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Плякин, который в 2017-2021 гг. был заместителем главы представительства.

По мнению парламентария, «под благообразную и удобную причину можно списать что угодно».

«Кто даст железную гарантию, что эти 2,5 млрд рублей (или, скорее всего, меньше) действительно целиком и без остатка уйдут на строительство школ? В срок, без задержек, без „оптимизаций“ и перераспределений? Мы ведь уже видели, что бывает так, когда деньги, обещанные на социальные нужды, растворяются в других статьях расходов», — отметил парламентарий. По его словам, регион потеряет от продажи объекта больше, чем заработает.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, ценность для потенциального покупателя скорее представляет земельный участок, а не здание.

«Само по себе здание не представляет ни культурной, ни исторической ценности, это самое обычное административное здание, которое теоретически можно было бы приспособить под какие-то иные нужды, например, под офисы, медицинское или образовательное учреждение... Но, будем честны, это исключительно маловероятный сценарий. Скорее всего, первое, что сделает покупатель — это снесет его и добьется изменения вида разрешенного использования. Если у него удастся получить право на строительство жилого здания, то там будет построен многоэтажный жилой комплекс, с учетом того, что здание ими уже окружено, это наиболее вероятный сценарий, если нет, то построит точно такое же здание, но квартиры будут продаваться как апартаменты». Как отметил эксперт, спрос на землю в пределах МКАД стабильно высок, он не снижается и вряд ли когда-либо начнет снижаться.

Рыночная цена здания с землей превышает 2 млрд рублей, подтверждает эксперт, однако с использованием участка у будущего владельца могут быть сложности.

«Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости в отдельно стоящем здании в Москве в среднем составляет 380 тыс. рублей. Если это качественные торговые помещения, цена может быть почти вдвое выше — до 650 тыс., но предположу, что это не наш случай. Скорее всего, с учетом локации и характеристик здания квадратный метр будет стоить близко к 400–420 тыс. рублей. То есть само здание площадью 2062 кв. м можно оценить в 820–870 млн рублей. С земельным участком сложнее. Земельный участок площадью 4307 кв. м с видом использования под представительство — особый сегмент. Несмотря на привлекательность локации, изменение разрешенного вида использования под коммерческую или жилую недвижимость потребует определенных усилий и согласований. Тем не менее предположу, что с учетом рынка земли в Москве, небогатого предложением, цена сделки вполне может оказаться выше 2 млрд рублей.», — сказал Илья Жарский.

