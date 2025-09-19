РыжийФест, «Король-Олень» и «Август»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет книжный фестиваль #РыжийФест, в котором примут участие 95 издательств и более 50 писателей и культурных деятелей. На концертных площадках города в последний раз выступит хип-хоп артист Гуф, группы «Психея», «Обе-Рек», а оркестры исполнят классические композиции и песни «Короля и Шута». В театрах представят спектакли «Поминальная молитва», «Блуда и МУДО», «Король-Олень», «Любовь и голуби», а также оперы «Екатерина Великая» и «Петр Великий». На выставках покажут картины, в которых особое внимание уделили красному цвету и природным пейзажам, а в кинотеатрах выйдет в прокат фильм «Август».

Фестивали

В Центре международной торговли 26 сентября открывается всероссийский книжный фестиваль #РыжийФест. В мероприятии примут участие представители 95 издательств, книготорговые компании, писатели и режиссеры. Организаторы фестиваля подготовили обширную программу, включая встречи с авторами, презентации книг, дискуссии, лекции и мастер-классы. На мероприятие приедет более 50 писателей, поэтов, журналистов и филологов из разных городов России. Например, среди участников — филолог Андрей Аствацатуров, писатели Алексей Варламов и Алексей Геласимов, издатель и переводчик Михаил Визель и другие. Фестиваль продлится до 28 сентября. Вход свободный. 6+

Концерты

В «МТС Live Холл» 20 сентября состоится концерт хип-хоп артиста Гуфа (Алексея Долматова). В феврале этого года артист заявил о завершении музыкальной карьеры, в связи с чем организовал прощальный тур. Поклонники творчества Гуфа смогут вживую услышать известные хиты исполнителя перед его уходом со сцены. Стоимость билета — от 3 тыс. до 8 тыс. руб. 16+

В клубе Ozz 21 сентября пройдет концерт группы «Психея» в честь 30-летия коллектива. Она исполнит лучшие песни из своего репертуара — «Каждую секунду пространства», «Герой поколения бархат», «Видения», «Сид Спирс», «Бесконечный стук шагов», «Навсегда» и другие. Гостей концерта также ждет авторское видеошоу. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+

В заведении «The Бочка» 24 сентября выступит воронежская рок-группа «Обе-Рек». В этом году коллектив отмечает 22-летие. Группа выступит в полном составе и исполнит лучшие песни из своей дискографии — «Ты», «Сказки», «Сердце», «Маленький принц» «Возвращайся», «Золотая рыбка» и другие. Стоимость билета — 1,1 тыс. руб. 18+

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 25 сентября выступит государственный симфонический оркестр Челябинской области и пианист Дмитрий Маслеев, обладатель премии XV Международного конкурса имени Чайковского за лучше исполнение концерта Моцарта. В филармонии исполнят «Рассвет на Москве-реке» Модеста Мусоргского, оркестровую сюиту «Симфонические танцы» и концерт №2 для фортепиано с оркестром до минор Сергея Рахманинова. Стоимость билета от 1 тыс. до 2,8 тыс. руб. 6+

В «МТС Live Холл» 26 сентября оркестр Cagmo представит симфонию «Король и Шут». В программу вошли песни «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старые дом» и другие. Композиции прозвучат в исполнении струнного оркестра и хора. Стоимость билета — от 2,9 тыс. до 7 тыс. руб. 6+

Спектакли

В театре драмы имени Наума Орлова 20 сентября покажут спектакль «Поминальная молитва». Бедный молочник Тевье пытается устроить судьбу дочерей и хочет успешно выдать их замуж. Однако девушки не намерены идти на поводу у отца и выбирают тех, кто вряд ли сможет обеспечить им безбедное будущее. Планы Тевье также рушатся на фоне еврейских погромов в Российской Империи. На сцену выйдут артисты Томского областного театра драмы в рамках гастролей. Стоимость билета — от 300 до 2,5 тыс. руб. 12+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 20 сентября представят оперу «Екатерина Великая», посвященную истории правления императрицы Екатерины II. На сцене выступят артисты Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева. Стоимость билета — от 500 руб. до 4 тыс. руб. 12+

В Камерном театре 20 сентября представят премьеру спектакля «Блуда и МУДО» на основе романа Алексея Иванова. В центре произведения — сотрудник муниципального учреждения дополнительного образования Борис Моржов. Пытаясь спасти МУДО от очередной реорганизации, а его работников — от увольнения, он решает собрать документы на «мертвые души», которые якобы занимаются в учреждении. Стоимость билета — 1 тыс. и 2 тыс. руб. 18+

В театре драмы имени Наума Орлова 21 сентября покажут спектакль «Король-Олень» на основе одноименной пьесы Карло Гоцци. Рядом с волшебным лесом находится царство короля Дерамо, который уже давно ищет себе подходящую суженую. Наконец он находит свою любовь, однако не только он хочет построить с ней счастливое будущее. Из-за чужой зависти и мести король Дерамо становится жертвой волшебных чар и превращается в оленя. Стоимость билета — от 300 до 2,5 тыс. руб. 16+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 21 сентября представят оперу «Петр Великий». Спектакль посвятили биографии российского императора. Сюжет охватывает исторический период от поражения под Нарвой до побед в Полтавской битве и Гангутском морском сражении. Стоимость билета — от 50 до 2,5 тыс. руб. 12+

Во Дворце культуры железнодорожников 24 сентября покажут спектакль «Любовь и голуби». История, знакомая многим по одноименному фильму режиссера Владимира Меньшова, теперь развернется перед зрителями на сцене. Роль Раисы Захаровны сыграет Эвелина Бледанс. Стоимость билета — от 2,7 тыс. до 4,5 тыс. руб. 16+

Выставки

До 28 сентября можно сходить на выставку «Красное в искусстве» в Челябинском центре искусств. В экспозиции представлены живописные и графические работы, скульптуры и предметы декоративно-прикладного искусства, костюмы, авторские куклы, в которых красный цвет выступает как смысловой акцент и является доминирующим. Вход свободный.

В Челябинском центре искусств также работает выставка «Цвета лета» с картинами художницы Екатерины Карпенко, которая работает с помощью акварели и темперы. Работы, представленные в экспозиции, отражают разнообразие природы, которое автор запечатлела во время пленэров. Выставка работает до 28 сентября. Вход свободный.

Кино

В кинотеатрах Челябинска 25 сентября выйдет в прокат фильм «Август». Действие происходит в глухих лесах освобожденной Белоруссии в августе 1944 года. В тылу советских войск действуют вражеские агенты. Трем контрразведчикам СМЕРШа поручено в кратчайшие сроки разыскать разведгруппу противника, но ситуация осложняется тем, что на территории действует множество польских отрядов и немецких диверсионных групп. Главные роли сыграли Сергей Безруков, Никита Кологривый и Павел Табаков. 16+

В киноцентре Леонида Оболенского 26 сентября пройдет лекция филолога Александра Полушкина в рамках семинара «Зарубежная литература в кинематографе». В этот раз он разберет фильм «Буря», снятый по мотивам одноименной трагикомедии Уильяма Шекспира. Вход свободный.

Ольга Воробьева