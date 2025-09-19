Километровый участок Московского шоссе отремонтировали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили ремонт участка Московского шоссе — от спуска с эстакады метромоста до поворота на Сормовское шоссе. Протяженность участка составила около 1 км, сообщил в своем Telegram-канале глава города Юрий Шалабаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Нижнего Новгорода Фото: мэрия Нижнего Новгорода

«Убрали колейность, которая там была, уложили новый асфальт, сделали технические тротуары и нанесли термопластиковую разметку. Подрядчик сейчас завершает установку дорожных знаков»,— написал он. Стоимость работ составила около 95 млн руб.

Мэр напомнил, что два года назад на этом шоссе отремонтировали почти семикилометровый участок от кинотеатра «Москва» до выезда из города, включая путепровод через улицу Кузбасскую, а ранее — еще один отрезок протяженностью около 2 км. В планах городской администрации отремонтировать еще один путепровод у кинотеатра.

Замглавы города Антон Максимов добавил, что в Нижнем Новгороде продолжается ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»: в плане стояло девять дорог и один путепровод. В 2025 году должны завершить работы на пяти дорогах, готовность по ним составляет около 80%. Остальные контракты — переходящие на 2026 год. Сейчас ремонт уже завершили на проспектах Ленина и Гагарина, а также на улице Решетниковской. На улице Яблоневой завершается нанесение разметки и установка знаков. Ремонт на улице Центральной в Новинках по графику будет завершен к середине октября.

Галина Шамберина