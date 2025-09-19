В Забайкалье задержали водителя утонувшего в озере вездехода

Следователи задержали водителя вездехода, утонувшего в озере Амудиса в Забайкальском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР. В результате аварии погибли пять человек, которые находились в вездеходе.

Водителя допросили. Следователи планируют ходатайствовать о заключении подозреваемого под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель более двух человек.

ДТП произошло 16 сентября при попытке вездехода форсировать водоем. В салоне были девять человек, в том числе геологи и сотрудники охранного предприятия. Водителю и еще трем пассажирам удалось спастись. Спасатели извлекли тела пяти погибших пассажиров.