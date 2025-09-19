В Пермском музыкальном колледже сменился директор

Новым директором Пермского музыкального колледжа назначен Овик Григорян. С прежним руководителем учебного заведения Анной Жарой контракт продлен не был. Об этом сообщает «Новый компаньон».

«Овик Овикович Григорян — выпускник этого учебного заведения, обладающий глубокой преданностью музыкальным традициям и современным видением развития. Он получал образование в ведущих вузах страны, стажировался у выдающихся профессоров и имеет значительный практический опыт реализации масштабных культурных проектов»,— прокомментировали кадровое решение в краевом минкульте.

Овик Григорян — солист оркестра Пермского театра оперы и балета.