Стартовала первая онлайн-сессия конференции «Приоритет — технологическое лидерство»

19 сентября в рамках большой конференции «Приоритет — технологическое лидерство» стартовала серия дискуссий «Новые формы и модели кооперации». Организатором выступает Центр технологического лидерства при поддержке Минобрнауки России и Газпромбанка.

В рамках мероприятия представители Минпромторга России и ведущие эксперты обсуждают ключевые вызовы кооперации университетов, бизнеса и государства при реализации высокотехнологичных проектов.

Кооперация 2.0: взгляд изнутри. Бизнес, университеты, государство — этой теме посвящена первая онлайн-сессия. Она проходит в формате живой дискуссии о праве на риск, поиске баланса между госзаказом и свободой науки. Лидеры рынка отвечают на вопрос, почему кооперация — это «улица с двусторонним движением».

В первом эпизоде и новых выпусках — эксклюзивные мнения ключевых экспертов: представителей технологического бизнеса, руководства ведущих университетов, институтов развития и государства. Зрители узнают о стратегиях трансформации образования и услышат открытый диалог между тремя сторонами: технологическими компаниями, которые задают тренды, университетами, которые внедряют изменения, и государством, которое создает правила.

Видео сессии о будущем российского образования и технологий доступно на сайте конференции с 19 сентября.

