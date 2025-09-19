AI Journey на Kazan Digital Week

Эксперты Сбера, Института AIRI, ФосАгро и Ростелекома поделились опытом разработки и внедрения решений на основе генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в ходе сессии AI Journey на форуме Kazan Digital Week 2025 в Татарстане. Участники мероприятия узнали о передовых GenAI-инструментах, применяемых в российском финтехе, телекоме, промышленности, фармацевтике и научных исследованиях.

Управляющий директор департамента данных и рекомендательных систем ИТ B2C Сбербанка Григорий Пилипенко рассказал о том, как GenAI преобразует цифровые экосистемы, способствуя формированию нового клиентского опыта. Сбербанк уже внедряет GenAI в ключевые направления: рекомендации, автоматизацию контента и повышение внутренней эффективности, что позволяет улучшить качество сервисов как для клиентов, так и для сотрудников.

Заместитель генерального директора по производству, технический директор «РТК ИТ» Кирилл Пихтовников отметил, что среди ключевых направлений, в которые Ростелеком внедряет генеративный искусственный интеллект, есть медицина, образование и государственные услуги для населения. Так, нейросети анализируют МРТ-снимки, контролируют ход ЕГЭ в реальном времени и упрощают гражданам РФ доступ к государственным сервисам. В основе используемых в Ростелеком решений лежат технологии видеоаналитики, речевые технологии, рекомендательные модели и no-code-платформы, а также инструменты автоматизации бизнес-процессов и оптимизации работы программистов. По словам спикера, срок окупаемости AI-платформ составляет от одного до трех лет за счет масштабируемости решений, снижения операционных издержек и повышения качества клиентского сервиса.

Генеральный директор АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») Денис Новиков в своем выступлении подчеркнул, что компания повышает свою эффективность не только за счет внедрения готовых российских GenAI-решений, но и благодаря созданию внутренней экосистемы AI-решений, в том числе на базе импортозамещенных информационных систем, для комплексной трансформации. Такой подход позволяет выстраивать сквозные цифровые производственные и общекорпоративные бизнес-процессы с применением технологий искусственного интеллекта, что значительно повышает конкурентоспособность компании на рынке.

Артур Кадурин, руководитель центра AI-разработки новых лекарственных препаратов AIDD Института AIRI, объяснил, как генеративный искусственный интеллект трансформирует фармацевтическую отрасль и меняет подходы к разработке новых лекарств. Он привел примеры, подтверждающие, что крупнейшие фармацевтические компании в России уже внедряют GenAI-технологии в свою деятельность — от фундаментальных исследований в области квантовой химии до прикладной маркетинговой аналитики.