Суд разрешил работать ТРЦ «Гринвич», но обязал устранить оставшиеся нарушения

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил устранить имеющиеся нарушения в ТРЦ «Гринвич» в течение трех месяцев, передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

«Мы согласны с решением суда. Устраним все замечания, которые оставались, в короткий срок», — сообщила «Ъ-Урал» представитель управляющей компании «Гринвича» «ИТС-Групп» Мария Кутепова. Ранее сообщалось, что к судебному заседанию было выполнено 98% предписаний.

Накануне Ленинский райсуд отменил обеспечительные меры в виде запрета деятельности двум игровым площадкам в торговом центре — «ФэнтазиГрад» и «Герои Парк».

Напомним, с 30 июня по 10 июля ТРЦ «Гринвич» был временно закрыт. По данным торгового центра эта мера была необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности, так как введенные в разные годы очереди ТРЦ требуют объединения в единую структуру.

Ранее суд оштрафовал «ИТС-Групп» на 100 тыс. руб. за нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов.

Артем Путилов