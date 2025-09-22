ПСБ в Удмуртии стал участником общероссийской акции «Монетная неделя»

С 22 сентября по 4 октября 2025 года, в рамках всероссийской акции «Монетная неделя», инициированной Центробанком России, любой желающий сможет обменять накопившуюся мелочь в виде монет на банкноты Банка России. ПСБ в Удмуртии присоединился к этой акции и приглашает принять в ней участие в течение всего периода ее проведения.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

К обмену принимаются российские монеты любого номинала, выпущенные начиная с 1997 года, даже с небольшими повреждениями. Если мелочь потеряла форму, но сохранила не менее 75% своей исходной массы, она подлежит обмену. Также принимаются монеты, изменившие цвет или оплавленные из-за воздействия высоких температур, если возможно установить их принадлежность к Банку России.

В рамках акции можно не только без комиссии и ограничений по сумме обменять накопившиеся монеты на банкноты Банка России, но и зачислить их номинал на свой вклад или накопительный счет в ПСБ. Для проведения операции в кассе банка необходимо предъявить паспорт. Монеты, рассортированные по номиналу, значительно ускорят процедуру обмена.

«В современном мире безналичные платежи становятся все более популярными. В связи с этим монеты часто скапливаются в копилках и кошельках. Однако многие торговые точки и сервисные предприятия испытывают потребность в мелочи, например, чтобы выдавать сдачу или осуществлять размен. “Монетная неделя” способствуют возвращению монет в активный оборот и уменьшению государственных расходов на чеканку новых. Несмотря на долговечность металлических денег, использование банкнот или безналичного расчета в конечном итоге экономически выгоднее, а также удобнее для граждан»,— рассказал региональный директор ПСБ в Удмуртии Игорь Кудрявцев.

В результате аналогичной акции, проходившей весной текущего года, в Удмуртии было сдано в общей сложности более 438 тыс. монет на сумму 2,1 млн руб. Чаще всего в ижевский офис ПСБ сдавали монеты номиналом 10 руб., чуть реже — монеты номиналами 1 и 5 руб.

В Удмуртии обменять монеты можно в офисе ПСБ по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 249.

