Поставщик школьного питания в Кумертау задолжал работникам более 2 млн рублей

В Кумертау возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты работникам ООО «Рацион», сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным прокуратуры, с сентября по ноябрь прошлого года компания задолжала 55 работникам более 2,1 млн руб. Суд удовлетворил требования прокурора о взыскании долга по оплате труда. После проверки надзорного ведомства следственный орган возбудил дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата зарплаты свыше двух месяцев).

В июне Кумертауский межрайонный суд по иску зампрокурора города взыскал с «Рациона» около 2,2 млн руб. долга перед 54 сотрудниками.

ООО «Рацион» зарегистрировано в 2019 году в Кумертау, занимается организацией горячего питания в школах и поставкой продуктов в образовательные учреждения. Учредителем фирмы является Рим Ялчигулов.

Майя Иванова