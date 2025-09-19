С начала 2025 года в медицинские организации Татарстана после укуса клещей обратились 12,3 тыс. человек. Среди пострадавших — 3 тыс. детей. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане после укусов клещей к врачам обратились 12 тысяч человек

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ В Татарстане после укусов клещей к врачам обратились 12 тысяч человек

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что этот показатель не превышает средний многолетний уровень.

Наибольшее количество обращений поступило от жителей Казани — 5,1 тыс. случаев. В Набережных Челнах зарегистрировано 965 укусов, в Нижнекамском районе — 732.

С начала года исследовано 6,4 тыс. клещей, снятых с людей. В 17% случаев специалисты выявили возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, в 0,6% — моноцитарного эрлихиоза человека, в 1,3% — гранулоцитарного анаплазмоза. Также в 37 клещах (0,6%) обнаружен возбудитель вирусного энцефалита.

За 2025 год в Татарстане подтверждено 22 случая иксодового боррелиоза и пять случаев клещевого энцефалита, из них два местных. Укусы произошли в Высокогорском и Менделеевском районах.

Для снижения риска заражения проведены противоклещевые обработки на площади 2,9 тыс. га (106% от подлежащих обработке). На обработанных территориях клещей не нашли.

Анна Кайдалова