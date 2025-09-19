Мэрия Ярославля опровергла отмену штрафов за складирование покрышек
В Ярославле продолжают действовать штрафы за складирование изношенных покрышек во дворах, на контейнерных площадках и других несанкционированных местах. Об этом сообщили в мэрии, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о временной отмене штрафов из-за перегруженности пунктов приема покрышек.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
В мэрии пояснили, что один из пунктов приема, расположенный на улице Гагарина, 60Д, перестал принимать покрышки из-за загруженности. После переработки шин работа будет возобновлена. Сейчас жители могут сдать шины по адресу улица Лесная,1.
«Мэрия Ярославля прорабатывает вопрос о создании дополнительной площадки для приема покрышек. Это позволит повысить удобство для горожан и снизить риск несанкционированного складирования отходов»,— сообщили в мэрии.