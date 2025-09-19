Мэрия Ярославля опровергла отмену штрафов за складирование покрышек

В Ярославле продолжают действовать штрафы за складирование изношенных покрышек во дворах, на контейнерных площадках и других несанкционированных местах. Об этом сообщили в мэрии, комментируя ранее появившуюся в СМИ информацию о временной отмене штрафов из-за перегруженности пунктов приема покрышек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В мэрии пояснили, что один из пунктов приема, расположенный на улице Гагарина, 60Д, перестал принимать покрышки из-за загруженности. После переработки шин работа будет возобновлена. Сейчас жители могут сдать шины по адресу улица Лесная,1.

«Мэрия Ярославля прорабатывает вопрос о создании дополнительной площадки для приема покрышек. Это позволит повысить удобство для горожан и снизить риск несанкционированного складирования отходов»,— сообщили в мэрии.

Алла Чижова