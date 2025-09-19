Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков избран новым заместителем премьер-министра Республики Татарстан. Соответствующее решение было принято на заседании Госсовета Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Ринат Садыков

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Кроме того, Ринат Садыков будет курировать вопросы восстановление инфраструктуры подшефных городов Татарстана на территории ЛНР – Лисичанска и Рубежного. Ранее должность куратора занимал Фаниль Аглиуллин.

За избрание Рината Садыкова на должность заместителя премьер-министра Татарстана Алексея Песошина проголосовали 84 депутата, один проголосовал против.

Другие вице-премьеры республики сохранили свои должности.

Марк Халитов