В Златоусте обязательные работы назначили воспитателю, покусавшему ребенка

Мировой судья судебного участка №5 в Златоусте признал 54-летнего педагога виновной в жестоком обращении с воспитанником детского сада (ст. 156 УК РФ). Горожанке назначено наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права занимать связанные с воспитанием детей должности в течение трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Суд установил, что с декабря 2023 года по июль 2024-го педагог детского сада комбинированного типа для детей с особенностями развития здоровья применяла жестокие методы воспитания к пятилетнему мальчику «с целью насильственного принуждения к соблюдению дисциплины». Методы воспитателя были связаны с применением физической боли и нравственных страданий, в том числе она закрывала ребенка в темном помещении, а также «умышленно укусила в ответ малолетнего за плечо».

Приговор не вступил в законную силу.