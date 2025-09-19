В Ставрополе возбудили дело по факту смерти девушки после операции

В Ставрополе Следственный комитет начал уголовное расследование после смерти 29-летней женщины в местной больнице, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В августе пациентке сделали операцию по резекции желудка. Через некоторое время ее состояние ухудшилось, и ее перевели в другое медицинское учреждение города. Несмотря на лечение, состояние женщины становилось только хуже. 3 сентября во время диагностической процедуры она умерла от сепсиса и панкреатита.

По распоряжению и.о. руководителя управления Следственного комитета по Ставропольскому краю Владимира Хорольского возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в связи с возможным ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего. Ход дела находится на контроле руководства управления.

Станислав Маслаков