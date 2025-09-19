«В вузы придет более качественный состав студентов»

С началом учебного года изменился порядок поступления выпускников колледжей в вузы. Теперь они смогут поступать в университеты без сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) только по тем профилям, по которым получались среднее специальное образование. Ректор Уфимского университета науки и технологий, депутат Курултая Башкирии Вадим Захаров считает, что нововведение повысит качество подготовки абитуриентов, хоть и увеличит конкурс на «коммерцию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Фото: Пресс-служба УУНиТ Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Фото: Пресс-служба УУНиТ

Если в этом году выпускники с дипломами о среднем профессиональном образовании могли стать студентами высшего учебного заведения по любым направлениям, сдав вступительные испытания, то теперь такой возможности у них не будет. Это сузит перечень направлений для поступающих на бюджет и может снизить количество выпускников колледжей, желающих получить высшее образование на бесплатной основе. Но для тех, кто поступает на платную основе, есть вариант возможность продолжить обучение по предлагаемому профилю, а потом перевестись на интересующую их специальность. Соответственно, увеличится конкурс на обучение на договорной основе.

Что касается желающих поступить на бюджет по непрофильным направлениям, то до 1 февраля они должны записаться на ЕГЭ, весной его сдать и только по его результатам поступать на «бюджет».

И, наконец, те, кто после окончания колледжа собирается продолжить освоение специальности в вузе, могут не сдавать ЕГЭ: у них есть право стать студентами как бюджетной, так и договорной основы по результатам внутривузовских испытаний.

Положительный момент в новшествах заключается в том, что отныне поступающий в колледж может заранее проектировать траекторию своего дальнейшего образования. А это поспособствует повышению качеству подготовки абитуриентов: в вузы придет более качественный состав студентов, которые мотивированы на продолжение обучения по своему направлению и будущую трудовую деятельность по полученной специальности. От этого выиграют, прежде всего, вузы, а страна получит высококвалифицированных специалистов, влюбленных в избранную профессию.

Число выпускников колледжей, желающих получить высшее образование, растет. Если в 2023 году Уфимский университет вместе с филиалами принял около 4 тыс. таких абитуриентов, то в этом году студентами УУНиТ стали почти 4,5 тыс. получивших среднее профессиональное образование. Большинство выпускников ссузов выбирают «Юриспруденцию», «Прикладную информатику», «Техносферную безопасность», «Эксплуатацию транспортно-технологических машин и комплексов» и «Педагогическое образование».