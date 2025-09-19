«Мирас», «Любовь и голуби» и «Долгая прогулка»

На следующей неделе в Уфе состоятся концерты ансамблей «Мирас» и Файзи Гаскарова, группы «Lookmanov трибьют» и «Психея». В театрах покажут «В джазе только девушки», «Любовь и голуби», «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». В кинотеатрах состоятся премьеры фильмов «Долга прогулка», «Клевый улов», «Альтер» и «Тогда. Сейчас. Потом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телеведущий, шоумен, лидер группы «Lookmanov трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов Телеведущий, шоумен, лидер группы «Lookmanov трибьют» Дамир Лукманов

Фото: Булат Баширов

Концерты

Культурный вечер 21 сентября будет ознаменован творчеством режиссера Алексея Балабанова. В музыкальном ресторане MusicHall 27 выступит коллектив «Lookmanov трибьют». Музыканты коллектива совместно со своим фронтменом Дамиром Лукмановым, а также приглашенными гостями, среду которых как профессиональные музыканты, так и любители, исполнят песни из кинофильмов «Брат» и «Брат 2». «В чем сила, брат?».

В тот же вечер саундтреки из «братских» кинофильмов режиссера Балабанова прозвучат со сцены Башкирской государственной филармонии. Их исполнит рок-группа с оркестром. На сайте филармонии не указаны названия коллективов.

24 сентября уфимский ансамбль песни и танца «Мирас» откроет новый сезон на сцене Конгресс-холла «Торатау». Зрителей ждет насыщенная программа с музыкой, песнями и танцами.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Гаскарова представит первый большой концерт сезона 26 сентября в ГКЗ «Башкортостан». В программе: шедевры башкирской хореографии — композиции из золотого фонда Файзи Гаскарова, а также виртуозные танцы народов мира.

Любителей рока ждут 26 сентября в «Dom Печати». Тут выступит «Психея». Группа везет самое лучшее и интересное из своего наследия: «Каждую секунду пространства», «Герой поколения бархат», «Видения», «ПесниТрущобНадеждыРазбитыхСердец» и другое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Зоя Буряк (в центре)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Актриса Зоя Буряк (в центре)

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Спектакли

21 сентября актеры Санкт-Петербургского продюсерского центра InterTeatr в Городском дворце культуры покажут спектакль «В джазе только девушки» по мотивам одноименного голливудского хита с Мэрилин Монро. Захватывающая музыкальная история о приключениях двух музыкантов, Джо и Джерри, которые вынуждены скрываться от опасных гангстеров в женском обличии в составе гастролирующего дамского джазового оркестра. В ролях: Олег Куликович, Мария Елизарова, Максим Головчанов, Вячеслав Штыпс, Борислав Гультиков и другие.

22 сентября в Башкирском государственном театре оперы и балета состоится необычная оперетта — два спектакля в одной постановке: «Муж за дверью» и «Званый вечер с итальянцами». В центре сюжета первого — история молодого композитора, который, убегая от разъяренного мужа любовницы, спасается на крыше одного из соседних домов. Залезая в открытое окно, он попадает в спальню Сюзон, только что вышедшей замуж за помощника полицейского шерифа. После появления молодого композитора Сюзон запирает дверь спальни, чтобы муж не увидел ее в обществе чужого мужчины, но в суматохе ключ падает из окна на тротуар.

«Званый вечер с итальянцами». Месье Шуфлери решил созвать гостей на богатое угощение модных артистов. Дочь хозяина Эрнестина влюблена в бедного музыканта Бонифаса, но отец против их отношений. Однако именно Бонифас приходит к нему на помощь в момент катастрофы: певцы по какой-то причине не прибыли. Правда, за свои услуги Бонифас требует руки Эрнестины.

23 сентября во Дворце молодежи покажут спектакль «Любовь и голуби» по одноименной пьесе Владимира Гуркина. Сюжет известный всем: отец семейства, Василий Кузякин, едет в отпуск, где заводит роман с Раисой Захаровной. Яркая, лиричная и невероятно смешная история любви, измен и прощений. В ролях: Зоя Буряк, Сергей Мухин, Евгений Воскресенский, Анастасия Савосина, Эвелина Бледанс, Олег Каменщиков и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актриса Ингрид Олеринская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Актриса Ингрид Олеринская

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кино

В кинотеатрах Уфы — четыре кинопремьеры.

Триллер «Долга прогулка». В стране проводится ежегодное соревнование «Долгая прогулка», в котором участвуют сто молодых людей. Они должны идти со скоростью выше трех миль в час, после трех нарушений участник выбывает. Главный приз — крупная сумма и исполнение всех желаний до конца жизни. В ролях: Дэвид Джонссон Фрэй, Гарретт Вэрэйнг, Тут Нюот, Чарли Пламмер, Бен Ван и другие.

Комедия «Клевый улов». Вика, Аня и Милана, подруги с проблемами в личной жизни, случайно попадают на соревнования по рыбалке, где надеются найти подходящих мужчин. В итоге Гоша будет очаровывать Милану, Игорь, не узнав свою ассистентку Аню, начнет завоевывать ее, а Даниил попытается найти общий язык с Викой. В ролях: Алина Алексеева, Ингрид Олеринская, Ирина Безряднова, Виктор Васильев, Алексей Золотовицкий, Роман Курцын и другие.

Боевик «Альтер». После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, а остальные ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все. В ролях: Том Фелтон, Ричард Брейк, Эгги К. Адамс, Игорь Жижикин, Елизавета Бугулова, Алексей Филимонов и другие.

Драма «Тогда. Сейчас. Потом». Типичная американская гостиная дома в Новой Англии. Его обитатели сменяются на протяжении века. В 1950-х здесь родился мальчик Ричард. В этой комнате проходит его детство и юность, вот он оканчивает школу, а вот — уже приводит в дом невесту Маргарет. Молодая семья обзаводится детьми, здесь проходят все самые счастливые моменты их жизни, и здесь же — грустные. Дети обзаводятся внуками, а Ричард и Маргарет начинают понимать, что их время уходит. В ролях: Том Хэнкс, Робин Райт, Пол Беттани, Келли Райлли, Эллис Гранселл, Тедди Расселл и другие.

25 сентября в «Артерии» состоится кинолекторий в рамках «Клуба любителей анимации». Участники вместе с кинокритиком Сергеем Бархатовым посмотрят и обсудят мультфильм «Лего Фильм: Бэтмен».