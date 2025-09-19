«Альтернатива для Германии» впервые сравнялась по поддержке с ХДС/ХСС

26% немецких избирателей поддерживают крайне правую партию «Альтернатива для Германии» (АдГ), тем самым она впервые сравнялась по популярности с умеренно консервативным блоком ХДС/ХСС. Такие данные содержатся в опубликованном 19 сентября «Политическом барометре» — ежемесячно проводимом телеканалом ZDF опросе. В нем респондентов спрашивают, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье.

Поддержка ХДС/ХСС в сравнении с прошлым опросом снизилась на 1%, а АдГ — выросла на 1%, так что они обе получили по 26%. За Социал-демократическую партию Германии готовы проголосовать 15% избирателей, за «Левых» — 11%, а за «Зеленых» — 10%.

На прошлых выходных в самой густонаселенной немецкой федеральной земле Северный Рейн—Вестфалия прошли выборы в местные органы власти. АдГ существенно улучшила свои показатели, получив 14,5% голосов против 5,1% на прошлых подобных выборах в 2020 году.

Яна Рождественская