В Ставрополе определили пятерку лучших молодых предпринимателей

В Ставрополе завершился третий тур конкурса «Бизнес Баттл», в котором молодые предприниматели представили свои бизнес-планы и финансовые модели, сообщает «АТВмедиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Ахмадуллин Фото: Дмитрий Ахмадуллин

По итогам этапа в финал прошли пятеро участников — по одному от каждой команды. Теперь они будут бороться за победу в финале, который пройдет 23 октября и называется «Убеди инвестора». Среди финалистов — Сергей Ясинский и Светлана Доброва с платформой для сбора ИИ-команд, Екатерина Глущенко с образовательным онлайн-проектом для подростков, Светлана Ерощенко, руководящая центром развития интеллекта для детей, Елена Черемисина, помогающая матерям с особенными детьми, и Станислав Кочергин, производящий гемостатические губки.

Организатором конкурса выступила Русская медиагруппа «Западная пресса», проект поддержали Правительство Ставропольского края, Банк ВТБ и РАНХиГС.

Станислав Маслаков