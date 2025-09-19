Октябрьские партии нефти Urals растут в цене в индийских портах

Российская нефть Urals с поставками в октябре подорожала в портах Индии, несмотря на увеличение санкционных рисков со стороны европейских стран. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

По данным собеседников Reuters, скидки на Urals сократились до $2-$2,5 за баррель. В сентябре этот дисконт составлял примерно $3. В агентстве отметили, что подорожание происходит из-за риска сокращения поставок в связи с атаками дронов на нефтяную инфраструктуру России.

Reuters пишет, что эффект для России от подорожания Urals ослабляет рост ставок фрахта на перевозу российской нефти. Так, ее доставка из балтийских портов РФ в Индию выросла с сентябрьской цены в $5,5-6 млн до $6,5-7 млн. Это происходит на фоне сокращения числа возможных участников перевозок, спровоцированного санкциями Евросоюза и Великобритании.

19 сентября представлен 19-й пакет санкций ЕС в отношении России. Презентация должна была состояться еще неделю назад, но дату перенесли после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Глава Белого дома настаивал на том, чтобы Европа приняла более жесткие меры против российской торговли энергоресурсами: в частности, ввела санкции против стран, закупающих нефть у России.