Заместители премьер-министра Татарстана сохранили свои посты

Заместители премьер-министра Республики Татарстан сохранили свои посты. За их кандидатуры проголосовали депутаты татарстанского парламента в ходе заседания.

Рустам Нигматуллин переназначен первым заместителем премьер-министра Татарстана, а вице-премьерами республики вновь стали Шамиль Гафаров, Лейла Фазлеева, Василь Шайхразиев и Роман Шайхутдинов. Должности вице-премьеров также сохранили глава Минпромторга Олег Коробченко, глава Минсельхоза Марат Зяббаров, глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и полномочный представитель республики в РФ Равиль Ахметшин.

Их кандидатуры в Госсовете Татарстана представлял вновь избранный премьер-министр республики Алексей Песошин.

Диана Соловьёва