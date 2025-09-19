В Дагестане снизилась младенческая смертность на 33,8% в 2025 году

В Дагестане строят три женские консультации модульного типа в Кайтагском, Новолакском и Сергокалинском районах. Новые медучреждения появятся в 2025-2026 годах в составе центральных районных больниц на территориях с женским населением от 10 тыс. человек. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Аздар Мирзоев на заседании правительства.

На заседании под руководством председателя правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова обсудили состояние младенческой смертности в республике. Премьер отметил снижение показателя в текущем году на 33,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Рождаемость в республике продолжает расти. За семь месяцев 2025 года появились на свет 24,7 тыс. младенцев против 24,5 тыс. за аналогичный период прошлого года. Младенческая смертность – это проблема, которая выходит за рамки Министерства здравоохранения. Несмотря на позитивную динамику, вопрос еще не решен полностью»,– заявил господин Абдулмуслимов.

По словам председателя правительства, минздрав Дагестана также подал заявку на оснащение современным оборудованием перинатальных центров Махачкалы и Хасавюрта в рамках федеральной программы по дооснащению таких учреждений.

Валентина Любашенко