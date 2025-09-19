Металлический мотоцикл с набережной Ижевска установили около мотомузея в центре

Вывезенный с набережной Ижевска металлический мотоцикл установили в качестве арт-объекта у входа в мотомузей Кожушковых на ул. Советской. Об этом сообщили в пресс-службе культурного учреждения. Перед этим реплику первого ижевского мотоцикла «Иж-1» обновили и покрасили — на мотоцикле появились желтые полосы. Открытие состоялось 17 сентября. Арт-объект назван «Мотоцикл из металла».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мотомузея Кожушковых Фото: пресс-служба мотомузея Кожушковых

Напомним, металлический мотоцикл вместе с другими подобными арт-объектами появился на набережной Ижевска в 2014 году в рамках фестиваля Ferrum Fest. В мае 2025 года они были демонтированы. Металлический мотоцикл представляет собой копию «Иж-1», выпущенного в столице Удмуртии в 1929 году. Автор арт-объекта — скульптор Максим Сурнин.