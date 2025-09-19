В «Яндекс Go» добавили панорамы из «Яндекс Карт»

Каждую неделю в России более 5,2 млн заказов такси «Яндекс» (MOEX: YDEX) требуют уточнений места встречи со стороны водителя. Около 1 млн пассажиров делают заказы заново, чтобы изменить точку ожидания автомобиля, сообщила пресс-служба сервиса.

В компании заявили, что для решения проблемы в приложение «Яндекс Go» внедрили панорамы «Яндекс Карт». Благодаря новой функции можно будет заранее увидеть, как выглядит точка подачи машины, пояснили в пресс-службе.

«Достаточно выбрать подходящую точку подачи и нажать на значок панорамы в нижнем углу карты. Откроется изображение улицы — место, куда подъедет такси, будет отмечено на нем желтым пином»,— сообщили в «Яндексе». Панорамы будут охватывать радиус в 10 м от точки подачи. Также с помощью функции можно изучить, как выглядит место назначения.

В «Яндекс Go» доступно 11,3 млн панорам, которые размещены на картах 735 городов и охватывают более 200 тыс. км дорог, отметили в пресс-службе.