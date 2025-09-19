Четверо ижевчан проходят по делу о хищениях нефти с месторождения в Удмуртии

Четверым ижевчанам избрали меру пресечения по уголовному делу о хищении нефти с Ялыкского месторождения. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Полиция установила, что они несколько месяцев сливали нефть и вывозили ее в том числе в другие регионы.

Следствие считает, что ночью 10 июля и 22 августа обвиняемые и несколько неизвестных украли более 18 т нефти из резервуара на территории Ялыкского месторождения в деревне Соколовка в Сарапульском районе. «Они действовали под видом осуществления предпринимательской деятельности»,— говорится в сообщении. ООО «Ялыкское» был причинен ущерб на сумму более 640 тыс. руб.

По данным «МВД Медиа», это не единственные факты хищения нефти. Двое участников группы являются сотрудниками нефтедобывающей компании. Полицейские установили, что подозреваемые несколько месяцев похищали углеводородное сырье с месторождения, подключалась нефтедобывающему оборудованию. Они сливали нефть в автоцистерну, вывозили и реализовывали в том числе за пределами региона. Фигурантов задержали на месте преступления. У них изъяли две автоцистерны с нефтью объемом 10 т. Ущерб компании составил около 1 млн. руб.

Сейчас устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов. Обвиняемые и их адвокаты просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Индустриальный райсуд Ижевска постановил отправить троих обвиняемых в СИЗО, одного из них — под домашний арест. Меры пресечения установлены на 1 месяц 19 суток, по 5 ноября.

Фигуранты проходят по статье о хищении в крупном размере организованной группой (ст. 158 УК). По ней предусмотрено до 10 лет лишения свободы.