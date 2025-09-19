Около 70% компаний ТЭК будут использовать ИИ к 2030 году

Доля предприятий топливно-энергетического комплекса (ТЭК), которые применяют технологии искусственного интеллекта (ИИ), вырастет с 50% до 70% к 2030 году. Таким прогнозом поделился директор департамента цифровой трансформации Минэнерго Феликс Мицкевич. ТЭК входит в тройку отраслей по использованию ИИ, при этом 90% компаний уже заместили западные IT-решения российскими, добавил он.

Господин Мицкевич отметил, что ИИ помогает принимать решения, но за ним всегда должен стоять человек. «Искусственный интеллект – это определенная подсказка. Если ИИ и генеративная модель говорит тебе, что точность прогноза — 40%, то это уже неплохо. Если она дает точность 60-70%, то это гениальная история, за которую можно получить Нобелевскую премию. Если она дает 90% точности прогноза, значит что-то не работает. Либо выборка данных некорректна, либо сама алгоритмика где-то нарушена»,— рассказал господин Мицкевич на сессии «Ъ» на промышленно-энергетическом форуме TNF.

Как писал «Ъ», в 2024 году 54% российских компаний (из топ-300) внедрили ИИ-решения хотя бы в одну функцию организации, тогда как в прошлом году ни один из участников опроса не подтвердил полноценное использование технологии в бизнес-процессе. При этом стоимость разработки ИИ выросла на 20–30%, а конкуренцию отечественным языковым моделям составляют иностранные, но дообученные на русском языке решения.